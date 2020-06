Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une porte de sortie pour Stéphane Ruffier ?

Publié le 25 juin 2020 à 23h30 par La rédaction

En conflit avec Claude Puel depuis des mois, Stéphane Ruffier pourrait bien avoir trouvé une porte de sortie pour l’été prochain...

Stéphane Ruffier ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc de l’ASSE, le portier français a été relégué à un rôle de doublure dans les buts stéphanois. En fin de contrat en juin 2021, Ruffier pourrait être vendu cet été par la direction de Saint-Etienne et un prétendant se serait déjà manifesté...

Des discussions avec Galatasaray ?