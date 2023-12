Mercato - ASSE : Un premier transfert déjà acté pour janvier ?

Benjamin Labrousse

Après s’être séparée de Laurent Batlles début décembre, la direction de l’ASSE pourrait offrir quelques renforts à son nouvel entraîneur Olivier Dall’Oglio cet hiver. Toutefois, le mercato stéphanois devrait également comporter des départs. En manque de temps de jeu, le défenseur Mickaël Nadé pourrait rebondir en deuxième division turque dans les prochaines semaines.

Malgré un début de saison convaincant, l’ASSE a rapidement trébuché en Ligue 2. 7ème au classement, la formation stéphanoise espère compter sur la nomination d’Olivier Dall’Oglio début décembre pour pouvoir remonter la pente. Récemment, l’entraîneur des Verts avait fait part de ses demandes sur le prochain mercato hivernal.

« On travaille sur le mercato »

« Certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus. On a cherché. On travaille sur le mercato, après vous savez très bien que ça va durer un grand mois. Il faut qu'on affine tout ça bien sûr » , déclarait ainsi Olivier Dall’Oglio auprès d' EVECT . « Pour le moment j'attends, j'ai déjà eu des cadeaux mais ce n'est pas encore ce que je voulais » . Mais si l’ASSE pourrait connaître quelques arrivées cet hiver, même son de cloche du côté des départs. Récemment, BUT révélait un intérêt turc à l’égard du défenseur Mickaël Nadé.

« La direction devrait négocier avec Saint-Etienne pour Nadé pendant le mercato hivernal »