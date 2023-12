Mercato - ASSE : Un gros recrutement se prépare, c’est totalement validé

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, du côté de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio veut des recrues pour la seconde partie de la saison. Le nouvel entraîneur des Verts a déjà fait part de ses désirs. De nouveaux joueurs sont donc attendus à Saint-Etienne et pour Denis Balbir, ce recrutement ciblé est validé.

Ça va bouger à l’ASSE en janvier. En effet, récemment, Olivier Dall’Oglio annonçait à propos du mercato : « Les profils ciblés ? Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain ».

Le prix est fixé pour la vente de l’ASSE ! https://t.co/exXsLvisxu pic.twitter.com/LHSYUj3flW — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

« Le nouveau coach vise juste en réclamant ça »

Pour But Football Club , Denis Balbir a répondu à ces réclamations de l’entraîneur de l’ASSE pour le mercato hivernal. Il a alors confié : « Olivier Dall’Oglio a affiché des besoins précis. Il veut un attaquant de profondeur, un latéral au moins (si possible capable de jouer des deux côtés) et éventuellement un ailier en plus. Si en plus Sissoko redevient décisif et que Wadji revient enfin de blessure, je pense que le nouveau coach vise juste en réclamant ça ».

« Sainté a besoin de joueurs percutants, avec du volume »