Mercato - PSG : La famille d’un joueur vend la mèche pour son transfert

C’est désormais un secret de polichinelle, le PSG officialisera très prochainement les signatures de Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans). Les deux Brésiliens sont à Paris depuis vendredi, et le frère d’un des deux joueurs ne s’en cache pas, publiant sur les réseaux sociaux des clichés pris dans la capitale.

Alors que le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes ce lundi 1er janvier 2024, le PSG connaît déjà l’identité de ses deux premières recrues. Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans) sont arrivés à Paris vendredi et ont pris le chemin du centre d’entraînement du club à Poissy. Le premier cité évolue dans l’entrejeu et arrive en provenance des Corinthians pour 20M€ (+2M€ de bonus) tandis que le second est un défenseur central gauche et va officiellement s’engager au PSG pour la même somme, arrivant de São Paulo. Et s’il y avait encore le moindre doute sur leur signature, le frère d’un des deux Brésiliens en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux.

Le frère de Moscardo se montre à Paris

Dans une story Instagram , Miguel Moscardo, le frère de Gabriel, s’est affiché dans la capitale, du côté de la Tour Eiffel ou encore de l’Arc de Triomphe, avec comme légende « Paris Night ». Alors que les deux joueurs ont passé avec succès leur visite médicale, l’officialisation n’est plus qu’une question de temps pour le PSG, qui estimerait avoir déjà fini son recrutement à moins qu’une opportunité de marché ne se présente.

🔴🔵Le frère de Moscardo : « Paris night ✨ » pic.twitter.com/73fS8uzNOw — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) December 31, 2023

Pour Allen Obando, c’est non

Ces derniers jours, le nom d’un autre espoir sud-américain avait pourtant été évoqué pour le mercato du PSG. Plusieurs médias ont en effet évoqué un intérêt de Luis Campos pour Allen Obando, un attaquant de 17 ans qui joue du côté du Barcelona SC et dont le prix est estimé à 12M€. Cependant, d’après les révélations du 10 Sport, le PSG n’a pas l’intention de se positionner, alors que l’AS Monaco, le Borussia Dortmund ou encore City Group sont à l’affût.