Mercato - PSG : Un incroyable coup de théâtre pour le prochain club de Mbappé ?

Pour beaucoup d'observateurs, la prochaine destination de Kylian Mbappé est d'ores et déjà connue. A l'issue de son aventure au PSG, le joueur français est destiné à rejoindre le Real Madrid. Sauf qu'une surprise n'est pas exclue dans ce dossier. Car les prétendants sont nombreux. Mbappé aurait aussi des touches en Arabie Saoudite, mais aussi en Premier League.

L'intérêt réciproque entre Kylian Mbappé et le Real Madrid est connu de tous. Mais attendu depuis plusieurs années, le mariage n'a pas encore été célébré. Certains médias espagnols imaginent une célébration à la fin de la saison, lorsque le contrat du joueur avec le PSG arrivera à son terme. Mais pour Grégory Schneider, cette opération pourrait être remise en question en raison de l'éclosion de Jude Bellingham et de la présence de Vinicius Jr. Et certaines équipes de Premier League pourraient en profiter.

La Premier League comme alternative ?

« Je ne pense pas que le Real Madrid ait besoin de lui, avec Vinicius et Jude Bellingham. Il y a un autre club auquel on peut penser, c’est Liverpool, qui est placé depuis le départ et qui arrive un peu en fin de cycle. Dans cette configuration, il pourrait être le visage, la locomotive du club » a confié le journaliste de Libération il y a quelques jours. L'Equipe avait aussi évoqué un intérêt d'Arsenal, mais aussi de l'Arabie Saoudite.

L'Arabie Saoudite rêve de son arrivée