Mercato - ASSE : Un joueur veut débarquer cet été !

Après deux ans en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a réussi à remonter dans l'élite du football français pour la saison prochaine. Les Verts doivent donc travailler lors de ce mercato estival pour essayer de solidifier l'effectif. Et c'est chez le FC Metz, club face auquel ils ont disputé les barrages début juin, qu'ils pourraient piocher leur prochaine recrue.

Il reste environ un mois à l'AS Saint-Etienne avant le début de la Ligue 1 et il faut donc conclure des transferts. Les dirigeants ont fait savoir que le profil de Matthieu Udol, présent au FC Metz depuis ses débuts, les intéresse. Si le dossier peut être compliqué à boucler, l'arrière gauche a montré un certain intérêt pour un transfert. Il faudra être fort pour convaincre le club grenat de lâcher son capitaine.

Udol intéressé par l'ASSE

D'après les informations de L'Equipe, il y a des négociations en cours entre l'ASSE et le FC Metz pour Matthieu Udol. Ce dernier a fait savoir à ses dirigeants son désir de continuer à jouer en Ligue 1 et le projet Saint-Etienne le séduit. L'entraîneur des Verts Olivier Dall'Oglio apprécié beaucoup le profil du joueur de 28 ans et un premier accord aurait même été trouvé entre les deux clubs.

Metz met la pression sur Udol

Si les négociations sont en cours, le FC Metz n'a pas très envie de vendre Matthieu Udol pour le moment. Capitaine de l'équipe, on compte sur lui pour affronter à nouveau la Ligue 2 la saison prochaine. « Quand on a un contrat, on est deux. Il y a Matthieu et il y a le club. Le club souhaite qu'il reste, qu'il soit capitaine et qu'il soit celui qui va nous ramener en Ligue 1. Il le sait et il a repris l'entraînement et tout va bien. Nous n'avons aucune intention de le transférer, il est très important pour nous » a notamment déclaré son président Bernard Serin.