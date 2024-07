Mercato : L’ASSE a réalisé un très gros coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l’ASSE a bouclé le transfert de Ben Old. Un transfert inédit puisque l’ailier droit de 21 ans débarque en provenance de Nouvelle-Zélande. D’ailleurs, son ancien entraîneur à Wellington, Giancarlo Italiano, assure que c’est une très belle affaire pour les Stéphanois qui récupèrent un joueur prêt à jouer en Europe.

Après avoir obtenu la signature de l'expérimenté Yunis Abdelhamid, qui était libre depuis la fin de son contrat avec Reims, l'ASSE a bouclé le transfert de Ben Old, qui débarque en provenance de Nouvelle-Zélande. Et d'après son ancien entraîneur Giancarlo Italiano, les Verts ont frappé fort.

Mercato : Une révélation de l’Euro débarque à l’ASSE, c’est totalement validé https://t.co/ZbLcjCh0n4 pic.twitter.com/mmbKU3JGcB — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

«J’ai toujours su qu’Oldie avait la capacité d’atteindre le niveau supérieur»

« J’ai toujours su qu’Oldie avait la capacité d’atteindre le niveau supérieur. Il s’agissait surtout de mettre son corps en forme et de s’assurer que nous lui donnions plus de temps de jeu pour qu’il puisse exprimer son talent. Il a su tirer le meilleur parti de ses chances, les bonnes personnes l’ont observé au bon moment, et il mérite d’être transféré. Lorsque j’ai pris mes fonctions, l’une des grandes stratégies du club était de s’assurer que nous donnions à ces jeunes joueurs l’opportunité de s’intégrer dans l’environnement et de réussir. Le transfert d’Oldie va dans le sens de tout ce que nous faisons et montre que nous sommes sur la bonne voie », explique-t-il sur le site officiel du club néo-zélandais, avant que Shaun Gill, directeur sportif de Wellington Phoenix FC, n’en rajoute une couche.

«Nous sommes ravis pour Oldie»

« Nous sommes ravis pour Oldie et les Phoenix sont fiers de l’avoir aidé à réaliser son rêve de signer avec un club de l’une des cinq plus grandes ligues du monde. Il est le dernier diplômé de l’académie à rejoindre l’Europe et les entraîneurs et le personnel de Fraser Park méritent d’être félicités pour le rôle qu’ils ont joué dans son développement. Nous avons mis en place une filière de haut niveau au Nix et nous sommes impatients d’aider d’autres joueurs à franchir une nouvelle étape dans leur carrière de footballeur », assure-t-il à son tour.