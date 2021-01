Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel reçoit une grande nouvelle pour son recrutement !

Publié le 30 janvier 2021 à 10h15 par A.M. mis à jour le 30 janvier 2021 à 10h16

Comme attendu, Pape Cissé va rejoindre l'ASSE. Le défenseur de l'Olympiakos l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

En quête d'un défenseur central cet hiver afin de compenser le départ de Wesley Fofana et le flop Panayiótis Rétsos, l'ASSE a multiplié les pistes à l'image de William Saliba ou encore de Jean-Clair Todibo. Mais ces dernières heures, c'est la piste menant à Pape Cissé qui tenait la corde. Selon les informations de Simone Rovera, le solide défenseur de l'Olympiakos va être prêté à Saint-Etienne jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat fixée à 13M€. Une somme conséquente compte tenu des finances de l'ASSE. Quoi qu'il en soit, Pape Cissé a lui-même annoncé son arrivée dans le Forez.

Pape Cissé s'annonce à l'ASSE