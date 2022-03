Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour l’avenir de Pascal Dupraz, tout est clair !

Publié le 4 mars 2022 à 18h30 par T.M.

En décembre dernier, Pascal Dupraz était nommé entraîneur de l’ASSE. Avec les Verts, l’entraîneur de 59 ans a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Et peu importe ce qui arrive, cela ne devrait pas changer pour Dupraz.

Arrivé sur le banc de l’ASSE alors que les Verts étaient au fond de la Ligue 1, Claude Puel a quitté le club stéphanois dans la même situation. Dans le Forez, la situation était devenue ingérable. La première partie de la saison de l’ASSE a été catastrophique et en décembre dernier, alors que le club était 20ème du championnat, la direction stéphanoise a décidé de remercier Puel. Quelques jours plus tard, le choix a été fait de confier les commandes à Pascal Dupraz, lui qui a reçu pour mission de maintenir l’ASSE en Ligue 1. Habitué à ce genre de mission commando, l’entraîneur de 59 ans commence à inverser la tendance et désormais, le maintien est bien envisageable du côté de Geoffroy-Guichard. Reste maintenant à continuer sur cette lancée jusqu’à la fin de la saison. De quoi alors offrir une belle surprise à Pascal Dupraz ? Pourrait-on envisager de le voir rester sur le banc de l’ASSE si club continuait en Ligue 1 ? Cela ne semble pas vraiment prévu si l’on en croit les propos du principal intéressé…

Un départ déjà prévu ?