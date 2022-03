Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz lâche une nouvelle annonce sur son avenir !

Publié le 4 mars 2022 à 17h15 par T.M.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’à la fin de la saison, Pascal Dupraz n’a semble pas prévu de continuer l’aventure sur le banc des Verts.

Pour sauver l’ASSE de la relégation, les Verts ont donc fait appel à Pascal Dupraz. Habitué à ces missions, l’ancien entraineur de Toulouse réussit d’ailleurs actuellement à inverser la tendance. A voir maintenant du Dupraz réussira à maintenir l’ASSE en Ligue 1. Si tel était le cas, l’actuel entraîneur stéphanois pourrait-t-il alors rester sur le banc plus longtemps que prévu ? Actuellement sous contrat jusqu’en juin prochain, Pascal Dupraz a livré de nouvelles précisions à ce sujet.

« La location de ma maison s’arrête fin mai »