Mercato - ASSE : Pour la vente de l'ASSE, Romeyer et Caïazzo n'ont plus le choix !

Publié le 15 février 2022 à 17h30 par D.M.

Ces derniers mois, plusieurs actionnaires ont évoqué leur intérêt pour le rachat de l'ASSE. Mais aujourd'hui, il ne restera plus qu'un candidat en lice.

En place depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo imaginaient certainement une saison plus tranquille. Sur le plan sportif, l’ASSE, remontée à la 18ème place, retrouve des couleurs grâce à notamment à l’apport de Pascal Dupraz. Une descente en Ligue 2 pourrait être fatale au club stéphanois, en pleine transition. En avril dernier, les deux responsables ont fait part de leur désir de passer la main et de se séparer de l’ASSE. Président du Directoire, Roland Romeyer espérait boucler ce dossier avant la fin de l’année 2021. Mandaté pour sélectionner les meilleurs projets, le cabinet KPMG a rendu son verdict et choisi plusieurs candidats. Pourtant, aucun ne semble avoir convaincu les décideurs stéphanois. « Ce qui est important c’est de trouver quelqu’un capable de pérenniser le club. Pour le moment, il n’y a personne. Malheureusement personne. J’ai eu des réunions avec des candidats à Saint-Etienne, à Paris, en Suisse… Mais quand c’est le moment de tout mettre sur la table et de fournir les éléments tangibles à KPMG, personne ne l’a fait. Actuellement, personne n’a rempli toutes les cases » confiait Romeyer dans un entretien au Progrès en janvier dernier.

Serge Bueno se retire de ce dossier

Ce dossier est plus que jamais dans l’impasse. D’autant que certains candidats prennent la décision de se retirer de ce dossier. C’est le cas de l’hommes d’affaires Serge Bueno, qui avait pourtant évoqué son intérêt pour le rachat de l’ASSE en novembre dernier. « Parce que c’est le club de mon enfance, parce que c’est le club qui a décomplexé le football en France dans les années soixante-dix. On ne va pas laisser filer ce club, ce patrimoine, qui est le phare de la ville, le phare du département. Je ferai une proposition dans les trente jours » avait admis le patron de Smart Good Things en novembre dernier. Sur le papier, son dossier était prometteur puisqu’il souhaitait inclure l’ASSE dans un vaste projet multisports en s’inspirant notamment de Red Bull. Pour mener à bien ses projets, il souhaitait s’associer à Olivier Markarian, autre homme d’affaires intéressé par le club stéphanois. Mais selon les informations de But Football Club , Serge Bueno aurait retiré sa candidature.

