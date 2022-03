Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz s’enflamme pour son arrivée à l’ASSE !

Publié le 4 mars 2022 à 22h45 par T.M.

Actuel entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz reconnait sa chance d’être à la tête du club stéphanois.

Engluée au fond de la Ligue 1, l’ASSE avait tranché dans le vif en décembre dernier. N’arrivant plus à inverser la tendance, Claude Puel avait alors été remercié et c’est Pascal Dupraz qui a été nommé sur le banc de touche avec pour mission de maintenir les Verts en Ligue 1. Désormais, l’ancien entraineur de Toulouse est donc aux commandes dans le Forez. Depuis son arrivée, les choses ont d’ailleurs changé grâce à Dupraz, qui est heureux de pouvoir entraîner un tel club.

« Un cadeau du ciel »