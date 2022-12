Mercato - ASSE : Le «nouveau Ribéry» les rend tous fous !

Arnaud De Kanel

Plongée dans une situation chaotique, l'ASSE prépare du mouvement pour le mercato hivernal. En attaque, Jean-Philippe Krasso est le seul motif de satisfaction de Laurent Batlles. Afin d'éviter la catastrophe, l'ASSE s'intéresse à Amine Boutrah, attaquant de Concarneau. La concurrence sera rude car deux autres clubs français tapent à la porte pour la révélation de National.

L'ASSE est au bord du gouffre. Bons derniers de Ligue 2, les Verts risquent une seconde relégation consécutive, un véritable désastre pour le futur du club. Certains membres du vestiaire semblent désemparés et commencent à s'inquiéter. Laurent Batlles peine à remotiver les troupes et s'apprête donc à changer son effectif durant le mercato hivernal. Le Progrès révélait il y a deux semaines que les Verts prévoyaient 5 départs. Dans le sens des arrivées, une est prioritaire et il s'agit d'Amine Boutrah.

L'ASSE veut Boutrah

Comme le10sport.com l'a révélé en exclusivité, les Verts veulent recruter Amine Boutrah. Comparé à Franck Ribéry pour ses similitudes dans le jeu avec l'ancienne star de l'OM, Boutrah réalise un début de saison tonitruant avec Concarneau en National. Mais voilà, ses performances ne passent pas inaperçues dans l'hexagone et la tâche s'annonce compliquée pour l'ASSE.

EXCLU @le10sport : Bordeaux se mêle à la bataille pour Amine Boutrah (Concarneau)▶️ Très beau dossier pour l’été 2023 puisque le joueur arrive en fin de contrat…▶️ ASSE et Montpellier sur le coup aussihttps://t.co/qcRRTo6sdE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

Deux autres clubs français le suivent

En Ligue 1, on aimerait bien réaliser le gros coup Boutrah. Selon nos informations, Bruno Carotti, responsable du recrutement de Montpellier, a supervisé le joueur de Concarneau lors de la rencontre face au Paris 13 Atlético en vue d'un transfert l'été prochain. Boutrah sera en fin de contrat en juin 2023.



La Ligue 2 a aussi des vues sur la révélation du début de saison. En plus des Verts , les Girondins de Bordeaux souhaitent l'attirer. Côté breton, on a pas dit notre dernier mot.

Concarneau veut le garder