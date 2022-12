Mercato - OM : Il flambe à la Coupe du monde, Longoria veut le recruter

Arthur Montagne

Auteur d'une première partie de saison intéressante avec Angers en Ligue 1, Azzedine Ounahi poursuit sur sa lancée au Qatar. En effet, le milieu de terrain du Maroc est l'une des révélations de la Coupe du monde et s'est notamment particulièrement distingué lors du huitième de finale remporté aux tirs-au-but contre l'Espagne. Des prestations qui auraient convaincu l'OM de le recruter.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille devrait s'activer cet hiver afin de se renforcer. Et pour cause, entre le départ de Luis Suarez, la blessure d'Amine Harit et l'incertitude concernant la situation de Gerson et de Pape Gueye, l'OM a besoin de recruter afin de densifier son effectif. Dans cette optique, Pablo Longoria se pencherait sur l'une des révélations de la Coupe du monde.

EXCLU @le10sport : Fin de négociation pour Gerson, il reste à l'OM #MercatOM https://t.co/GRi0YQD2QY — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 6, 2022

L'OM surveille Ounahi

Ainsi, selon les informations de Media Foot , l'OM suivrait avec attention les prestations d'Azzedine Ounahi. Il faut dire qu'après une première partie de saison très intéressante avec le SCO Angers, le milieu de terrain est l'une des révélations de la Coupe du monde avec le Maroc, qualifié pour les quarts de finale après avoir éliminé l'Espagne aux tirs-au-but. A l'OM, Azzedine Ounahi pourrait d'ailleurs compenser l'absence de son compatriote Amine Harit, grand absent des Lions de l'Atlas au Mondial.

Adoubé par Luis Enrique