Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lui ouvre la porte, la concurrence contre-attaque

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que Jude Bellingham finisse par plier bagage. Quitter le Borussia Dortmund pour le PSG ? Le président Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par cette éventualité, mais Liverpool, le Real Madrid et Manchester City ne vont pas lui laisser le champ libre.

Jude Bellingham est sans contestation possible un grand talent du football de demain. Du haut de ses 19 ans, l’international anglais a déjà hérité du brassard de capitaine du Borussia Dortmund et est devenu indispensable dans le onze de départ de son sélectionneur Gareth Southgate chez The Three Lions . Le milieu de terrain du Borussia Dortmund intéresse le PSG. Média Foot expliquait dernièrement qu’Antero Henrique, chargé des négociations de transferts du club parisien, s’était renseigné sur la disponibilité de l’Anglais.

Al-Khelaïfi ouvre la porte à Bellingham

Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui affirmera le contraire comme le président du PSG l’a fait savoir à Sky Sports en direct du Qatar dans la journée de mardi. « Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB ».

Un réel combat à trois pour Bellingham, le PSG largué ?