Mercato - PSG : Deux stars de la Coupe du monde en approche ?

Toujours bien décidé à attirer les meilleurs joueurs du monde et à préparer l’avenir, le PSG scrute de près ce qui se passe à actuellement au Qatar. Et le club parisien voit se présenter l’opportunité de recruter deux stars de la Coupe du monde, à savoir Joao Felix et Jude Bellingham.

Comme tous les grands clubs européens, le PSG suit avec attention les matches de la Coupe du monde, peut-être en quête de son futur recrutement. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà du côté du club de la capitale. A l'image de celui de Joao Felix, en situation délicate à l'Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gil a d'ailleurs confirmé que l'ancien crack de Benfica sera sur le marché cet hiver.

Joao Felix est sur le marché

« Il est le plus grand pari que le club ait fait. Je pense qu'il a le plus haut niveau du monde, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'exposer maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir, même si j'aimerais qu'il continue, mais ce n'est pas l'idée du joueur », lance le président de l'Atlético de Madrid au micro de la TVE . Reste désormais à savoir si le PSG passera à l'action, mais la prestation de Joao Felix contre la Suisse a du séduire les décideurs parisiens.

Al-Khelaïfi sous le charme de Bellingham