Mercato - ASSE : La mise au point de cet indésirable sur son avenir !

Publié le 27 avril 2020 à 18h40 par J.-G.D.

Prêté par l’ASSE à l’Atromitos (Grèce), Alexandros Katranis explique qu’il étudiera toutes les possibilités lors du mercato estival.