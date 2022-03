Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gomis ne regrette pas d’avoir recalé Dupraz !

Publié le 20 mars 2022 à 23h00 par La rédaction

Ciblé par l’AS Saint-Étienne lors du mercato hivernal, Bafétimbi Gomis a finalement rejoint Galatasaray, et ne regrette pas son choix.

Lors du mercato hivernal, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont été très actifs. Cependant, s’ils ont enregistré 7 arrivées, les dirigeants stéphanois auraient aimé voir un autre joueur rejoindre le club. Alors qu’Enzo Crivelli a été recruté au poste d’avant-centre, l’ASSE lorgnait également Bafétimbi Gomis. Formé dans le Forez, l’attaquant de 36 ans y garde une belle cote, lui qui avait inscrit 49 buts et délivré 17 passes décisives en 164 matchs. Finalement, le Français a fait son grand retour à Galatasaray, et ne regrette pas son choix.

Bafétimbi Gomis se sent bien à Galatasaray