Mercato - ASSE : Debuchy prend position pour l'avenir de Puel !

Publié le 1 octobre 2021 à 18h10 par D.M.

Ancien joueur de l'ASSE, Mathieu Debuchy est revenu sur la crise que traverse le club sté^pahnois et s'est exprimé, par la même occasion, sur l'avenir de Claude Puel.

L’ASSE affrontera l’OL ce dimanche. Une victoire pourrait permettre au club stéphanois, qui reste sur cinq défaites consécutives en Ligue 1, de relever la tête. Au contraire, une défaite pourrait plonger les Verts dans une grave crise et sceller, par la même occasion, l’avenir de Claude Puel. Lâché par une partie du vestiaire selon RMC Sport, le technicien est sur la sellette et pourrait quitter son poste prochainement. Mais interrogé sur sa situation ce vendredi, Puel a indiqué que le résultat du derby n’allait pas déterminer son avenir : « En quoi ce serait déterminant pour mon avenir? Vous en savez quelque chose? Il reste 29 matchs derrière. Là c’est un match à part, je veux que mon équipe aborde ce match avec confiance et détermination ».

« Je pense qu'il faut faire des choix pour que la tendance s'inverse »