Mercato - ASSE : C’est terminé pour ces deux transferts

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, l'AS Saint-Étienne fera son grand retour en Ligue 1. Après avoir décroché la troisième place en Ligue 2, les Verts ont validé leur montée en dominant successivement Rodez et le FC Metz. Pour assurer leur maintien parmi l'élite, les dirigeants stéphanois envisageaient de faire revenir Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona pour renforcer l'effectif. Or, les deux joueurs ne devraient pas revenir dans le Forez.

L'AS Saint-Étienne a relevé le défi de remonter en Ligue 1 sans tarder. En s'imposant face au FC Metz lors des barrages, le club du Forez fait ainsi son grand retour dans l'élite du football français. Fort de cette réussite, l'ASSE se tourne désormais vers un mercato estival ambitieux et s'efforce de conserver ses meilleurs atouts pour aborder cette nouvelle saison sous les meilleurs auspices. Les Verts envisageaient d'ailleurs de faire revenir deux joueurs.

Mercato - ASSE : Le transfert d'un attaquant lyonnais est imminent ? https://t.co/qy88xmdI0M pic.twitter.com/XyGppt5vJT — le10sport (@le10sport) August 4, 2024

Cardona et Mbuku ne reviendront pas

Après avoir brillé en Ligue 2 la saison dernière, Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku ne porteront finalement pas les couleurs de l'AS Saint-Étienne pour la prochaine saison. Comme révélé par le10sport.com, la situation des deux joueurs a pris des directions bien distinctes. Concernant Irvin Cardona, les négociations avec Augsbourg ont achoppé en raison des exigences financières jugées excessives par le club stéphanois, qui ne peut s'aligner sur les demandes du club allemand. En ce qui concerne Nathanaël Mbuku, c'est l'ASSE elle-même qui a choisi de ne pas poursuivre les discussions, préférant se retirer de ce dossier.

«Il se peut que des joueurs arrivent»

En évoquant la première rencontre de la saison face à Monaco, Olivier Dall'Oglio a malgré tout indiqué que des transferts sont imminents. « Il peut se passer des choses, il se peut que des joueurs arrivent, très rapidement. Est-ce qu’on les incorporera ou pas ? Ça dépendra de leur état de forme. Il y a quand même pas mal d’interrogations, on ne se projette pas trop loin », a lâché le coach de l'ASSE. Ça va donc encore bouger dans le Forez.