Batlles tente un joli transfert en Ligue 1

Publié le 12 août 2022 à 14h15 par Dan Marciano

A la recherche d'un avant-centre capable de remplacer Denis Bouanga, l'ASSE surveille plusieurs profils sur le marché, notamment en Ligue 1. Le club stéphanois surveillerait notamment la situation d'Umut Bozok, de retour à Lorient après un prêt d'une saison en Turquie. Toutefois, l'ancien de Nîmes ne serait pas une priorité pour les Verts.

Denis Bouanga parti au Los Angeles FC, l'ASSE se doit de recruter un avant-centre cet été. Après le match nul face à Nîmes samedi dernier (1-1), Laurent Batlles n'avait pas caché son envie de mettre la main sur deux profils offensifs, dont un pur numéro neuf.

Mercato - ASSE : Les coulisses du transfert de Bouanga sont dévoilées https://t.co/AfbDUlghmD pic.twitter.com/E7x8SRq8WP — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

L'ASSE à la recherche d'un buteur

« On va chercher un vrai neuf. Je connais les qualités de Jean-Philippe Krasso. On l’a vu à Ajaccio, il préfère jouer en soutien d’un attaquant. On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... » avait déclaré Laurent Batlles au micro de beIN SPORTS.

Umut Bozok dans la short-list de Batlles