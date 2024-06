Mercato - ASSE : Aubameyang vide son sac sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'oublie pas ses années stéphanoises. Décoré de vert durant deux ans, l'international gabonais de 34 ans est revenu longuement sur son passage à l'ASSE et notamment sur son départ. Malgré une offre importante de Premier League, il avait accepté de s'engager avec le Borussia Dortmund.

L'été 2023 a été marqué par le retour de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1. Dix ans après son départ de Saint-Etienne, l'attaquant a rejoint l'OM. Justement, le joueur gabonais est revenu longuement sur son passage à l'ASSE (2011-2013). Lors d'un entretien à Colinterview, Aubameyang a confié qu'il ne pouvait refuser la proposition du Borussia Dortmund.

Aubameyang revient sur son départ de Saint-Etienne

« Mon départ de Sainté ? Je pense que c'est l'offre de Dortmund qui a tout changée parce que je pouvais rester ici encore une année de plus. Je pouvais puisque on allait jouer la Coupe d'Europe et ça allait être incroyable. Mais, c'est Dortmund, quand on me parle de la proposition, je n’y croyais même pas. En plus, Dortmund en finale de Ligue des champions cette année-là, c'est un truc de fou et je ne peux pas rater ça. Puis, quelque part, je me dis, j'ai fait le boulot sur ces deux années et demi, même si j'avais trois ans de contrat à l'époque. Je me dis que j'ai rempli de bonnes parties de mon travail et que c'est le moment de partir pour une nouvelle aventure » a-t-il déclaré.





«Ça n'a pas été facile»