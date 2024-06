Transferts - OM : Le nouveau compère d’Aubameyang arrive pour 0€ ?

Thomas Bourseau

Anthony Martial (28 ans) a bouclé son aventure de neuf ans à Manchester United. L’OM suivrait avec attention l’évolution de sa situation, lui qui va être agent libre pendant le mercato estival. Martial semble avoir l’embarras du choix en France, en Europe et ailleurs…

Anthony Martial n’est plus un joueur de Manchester United comme il l’a récemment communiqué. Neuf ans après son arrivée à Old Trafford, l’année où il a été élu Golden Boy, l’aventure de Martial est arrivée à son terme. Et maintenant ? L’ancien de l’OL et de l’AS Monaco pourrait débarquer… à l’OM !

L’OM cible Martial pour 0€

Si l’on en croit les informations de Sky Sports, Anthony Martial aurait la cote du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, le pensionnaire de Ligue 1 se pencherait sur le dossier Martial qui dispose du statut d’agent libre pour cet été. Une affaire économique en or donc, mais la concurrence ferait rage.

L’OL en course, mais pas seulement !