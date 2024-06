Transferts - OM : Le rêve d'un joueur du RC Lens s'écroule

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on pourrait repartir de zéro au poste de gardien de but. Pau Lopez et Ruben Blanco pourraient s'en aller cet été, ce qui va laisser le poste de numéro 1 vacant. Aujourd'hui au RC Lens, Brice Samba verrait d'un bon oeil un retour du côté de l'OM. Mais voilà que l'international français pourrait déjà faire une croix sur ce désir.

Qui sera le gardien de l'OM la saison prochaine ? Loin de faire l'unanimité, Pau Lopez pourrait ne pas continuer à Marseille, au même titre que sa doublure, Ruben Blanco. Ça risque donc de bouger au poste de gardien à l'OM, mais reste maintenant à trouver l'heureux élu qui correspond aux moyens du club phocéen.



Samba intéressé par l'OM, mais...

Joueur de l'OM entre 2013 et 2017, mais avec seulement 5 apparitions au compteur, Brice Samba serait tenté à l'idée de faire son grand retour à Marseille selon les informations de La Provence . Le fait est que cela serait impossible. Pour des raisons économiques, l'OM serait dans l'incapacité de se positionner pour un transfert de Samba en provenance Lens.

