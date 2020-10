Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après l’échec avec Niang, Claude Puel pourrait ne pas en rester là !

Publié le 17 octobre 2020 à 17h45 par T.M.

Intéressée par l’arrivée de M’Baye Niang en tant que joker, l’ASSE a fini par lâcher l’affaire. Pourtant, une recrue pourrait encore débarquer dans le Forez à en croire Claude Puel.

Même après la clôture du marché des transferts, l’ASSE était encore à la recherche de renforts. Intéressés par M’Baye Niang, les Verts ont ainsi tenté de faire venir l’attaquant de Rennes en tant que joker. Si le Sénégalais s’était rendu dans le Forez pour passer différents tests médicaux en prévision de sa signature, cela n’a finalement pas abouti. En effet, dans un communiqué publié la semaine dernière, l’ASSE annonçait qu’elle lâchait l’affaire pour Niang en raison de problèmes avec les agents. A 25 ans, l’attaquant est donc resté en Bretagne, tandis que Claude Puel ne pourra pas compter sur ce renfort. En revanche, cela pourrait être un autre joueur…

« S’il y a une opportunité… »