Mercato : Après son transfert, Aubameyang interpelle l’OM !

Thomas Bourseau

La saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang était souvent l’unique solution offensive de l’OM pour marquer des buts. Son départ pour l’Arabie saoudite a engendré dans un premier temps l’arrivée de Mason Greenwood puis la venue d’Elye Wahi. À Brest ce samedi, les trois attaquants de l’OM ont tous trouvé le chemin des filets (5-1). De quoi impressionner Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement quitté l’OM à la mi-juillet. Le meilleur buteur de la dernière saison du club phocéen avec 30 réalisations et 11 passes décisives a accepté le pont d’or que lui a offert Al-Qadsiah. En Arabie saoudite, le désormais ex-serial buteur de l’Olympique de Marseille a signé le contrat le plus élevé de sa carrière financièrement parlant.

Aubameyang est parti, Greenwood, Henrique et Wahi prennent la relève

En parallèle, l’Olympique de Marseille recrutait Mason Greenwood et un autre buteur a depuis débarqué à l’OM en la personne d’Elye Wahi. Et pour la première de l’entraîneur Roberto De Zerbi en Ligue 1 ce samedi à Brest, les Marseillais ont aisément disposé du Stade Brestois. Grâce à deux doublés de Mason Greenwood et de Luis Henrique, sans oublier le penalty transformé par Elye Wahi, l’OM s’est emparé de la première place du classement à la différence de buts ce samedi après-midi puisque le PSG ne s’était imposé « que » 4 buts à 1 vendredi au Havre.

Aubameyang sur X : «Ça déroule l’OM»

Sur son compte X, Pierre-Emerick Aubameyang a démontré au début de la seconde période qu’il avait toujours le coeur marseillais même s’il était loin de l’OM et de la cité phocéenne à présent. En publiant une vidéo d’Amine Harit ballon au pied pendant le match, Aubameyang a écrit la légende suivante au moment du 4 buts à 1 : « Ça déroule l’OM ». Loin des yeux, près du coeur donc.