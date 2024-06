Mercato : Après la vente, l’ASSE tente un transfert à Paris !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour en Ligue 1, l'ASSE devrait enclencher quelques mouvements dans les prochains jours. Les premières pistes commencent à apparaître dans les médias et quelques jolis coups sont envisagés par la nouvelle équipe dirigeante. Le club stéphanois aurait, notamment, coché le nom d'un jeune joueur, sous contrat avec le Paris FC : Ilan Kebbal.

L'ASSE est passée du tout au rien en l'espace de 48 heures. Empêtré en Ligue 2 depuis plusieurs saisons, le club stéphanois est parvenu à sortir de l'enfer des barrages et à obtenir son ticket pour l'élite. Quelques heures après cette montée, la formation publiait un communiqué pour officialiser l'arrivée du groupe canadien Kilmer Sports Ventures. La nouvelle équipe, emmenée par Ivan Gazidis, a pris ses quartiers et s'est déjà mis au boulot pour préparer la saison prochaine.

L'ASSE sur un Marseillais de Paris !

Pour mener à bien cette période, l'ASSE devrait s'appuyer sur Loïc Perrin, qui conserve son poste de coordinateur sportif des Verts . Ces dernières heures, le club stéphanois a officialisé plusieurs départs notamment ceux attendus d'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, prêtés la saison dernières, mais aussi deux de Dylan Chambost et de Maxence Rivera. Du côté des arrivées , But Football Club évoque un intérêt pour Ilan Kebbal. Auteur de huit buts sous le maillot du Paris FC la saison dernière, l'international algérien ne serait pas contre un transfert, surtout si cela lui permet de franchir un cap dans sa carrière.

« Mon but est de jouer au plus haut niveau »