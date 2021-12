Foot - Mercato - AS Roma

Mercato : Ça s'agite en coulisses pour l'avenir de cet international français !

Publié le 19 décembre 2021 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 19 décembre 2021 à 23h22

Alors que son contrat expire en 2024 avec l'AS Roma, Jordan Veretout pourrait prochainement prolonger avec le club de la Louve.