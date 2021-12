Foot - Mercato - ASSE

Mercato : OM, ASSE… Ça bouge pour l’avenir de Youcef Belaïli !

Publié le 19 décembre 2021 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 19 décembre 2021 à 20h32

Libéré de son contrat avec le Qatar SC, Youcef Belaïli est un homme convoité après ses prestations avec l’Algérie lors de la Coupe arabe. À la différence de l'OM ou de l'OL, l’ASSE serait notamment intéressée par l’ailier de 29 ans, désireux de retrouver l’Europe pour la suite de sa carrière.

Alors qu’ils s’apprêtent à défendre leur titre à la CAN, les Algériens se sont illustrés au Qatar en remportant la Coupe arabe ce samedi, grâce à leur victoire face à la Tunisie (2-0). Un parcours que les Fennecs doivent en grande partie à Youcef Belaïli, auteur d’un énorme but lors du quart contre le Maroc, samedi dernier, avant d’être le héros du match face au Qatar, sur penalty à la 90+17e. Hasard du calendrier ou non, c’est justement au lendemain de cette rencontre que le Qatar SC a annoncé la résiliation du bail « par consentement mutuel » de l’ailier, qui se retrouve libre comme l’air après cette campagne victorieuse de l’Algérie. Youcef Belaïli va donc désormais pouvoir se focaliser sur sa situation personnelle, et décider de l’identité de son prochain club. De son côté, l’AS Saint-Etienne ne resterait pas indifférente.

L’ASSE lorgne Belaïli, l’OM et l’OL pas intéressés

Désireux de mettre la main sur du renfort en janvier pour permettre à l’ASSE d’assurer sa place en Ligue 1, Pascal Dupraz pourrait tenter sa chance avec Youcef Belaïli. En effet, Foot Mercato expliquait dernièrement que le club du Forez avait pris des renseignements sur l’international algérien, au même titre qu’un autre club de Ligue 1, Montpellier. Une piste confirmée par le principal concerné ce samedi, après la victoire de l’Algérie. « Oui, il y a des négociations en cours jusqu'à présent entre moi et Montpellier, mais il n'y a rien de nouveau concernant l’avancée », a-t-il indiqué à Goal . Pour autant, les Héraultais semblent encore loin d’avoir bouclé ce dossier, puisque les exigences du joueur et la « complexité de ce dossier » auraient refroidi les dirigeants. D’ailleurs, l’OM, l’OL et le Stade Rennais auraient de leur côté déjà écarté la piste Belaïli, n’étant pas intéressés par le profil de l'ailier, mais peut-être également effrayés par ses attentes sur le plan salarial. D’après les informations divulguées par Foot Mercato ce dimanche, le clan Belaïli réclamerait un salaire annuel net de 2M€, ce qui semble clairement incompatible avec l’état des finances de l'ASSE et qui pourrait relancer les chances des clubs exotiques dans ce dossier.

Malgré ses exigences, Belaïli vise l’Europe