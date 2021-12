Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette cible à 0€ de Dupraz révèle sa prochaine destination !

Publié le 19 décembre 2021 à 20h10 par B.C.

Interrogé après la victoire de l’Algérie à la Coupe arabe, Youcef Belaïli a lâché un énorme indice sur son avenir, alors que l’ASSE aurait coché son nom pour se renforcer.

Libre après la résiliation de son contrat avec le Qatar SC, Youcef Belaïli devrait faire l’objet de nombreuses sollicitations. L’ailier algérien de 29 ans s’est illustré avec l’Algérie lors de la Coupe arabe et peut aujourd'hui rejoindre le club de son choix, sans que celui-ci n’ait à débourser d’indemnité de transfert. Une aubaine pour l’AS Saint-Etienne, dans le rouge financièrement, mais la concurrence est présente dans ce dossier. Alors que le nom de Montpellier a également circulé, Youcef Belaïli serait aussi dans le viseur de clubs du Moyen-Orient, disposant de ressources financières importantes. Cependant, ces pistes sont d’ores et déjà écartées par le joueur.

« Mon prochain club ? Ce sera à 100% en Europe, vraiment 100% »