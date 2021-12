Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a une énorme ouverture pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 19 décembre 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que l’AS Saint-Etienne s’intéresserait à Youcef Belaïli, les autres écuries de Ligue 1 ne seraient pas aussi emballées par l’attaquant algérien.

Après s’être fait remarquer lors de la Coupe arabe des nations, remportée par l’Algérie, Youcef Belaïli va pouvoir se pencher sur sa situation personnelle. L’ailier de 29 ans est en effet libre après la résiliation de son contrat avec le Qatar SC, de quoi placer le principal concerné dans une situation idéale à l’approche du mercato hivernal. Alors que Pascal Dupraz vient à peine de poser ses valises, l’ASSE aurait notamment coché le nom de Youcef Belaïli, tandis que Montpellier est également cité pour accueillir l’international algérien. En revanche, l’OM n’envisagerait pas de mettre la main sur Belaïli, au même titre que d’autres écuries de Ligue 1.

Comme l’OM, Lyon et Rennes ferme la porte à Youcef Belaïli