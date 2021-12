Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a pris une décision radicale pour cet international algérien !

Publié le 19 décembre 2021 à 17h45 par B.C.

Libre de tout contrat après son départ du Qatar SC, Youcef Belaïli est à la recherche d’un nouveau club, et un retour en Ligue 1 ne serait pas à exclure pour lui. En revanche, l’attaquant de 29 ans ne devrait pas prendre le chemin de l’OM.

Auteur de très bonnes performances avec l’Algérie et vainqueur ce samedi de la Coupe arabe des nations, Youcef Belaïli va désormais pouvoir se focaliser sur son avenir. L’ailier de 29 ans est en effet libre de tout contrat après la résiliation de son engagement avec le Qatar SC, et un retour en Ligue 1 est évoqué pour l’ancien joueur d’Angers. Ces derniers jours, Youcef Belaïli a notamment été annoncé sur les tablettes de Montpellier et de l’ASSE, qui cherche à se renforcer pour se relancer en Ligue 1. En revanche, l’Olympique de Marseille aurait déjà fait une croix sur l’international algérien.

L’OM n’est pas intéressé par Youcef Belaïli