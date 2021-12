Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund abat une ultime carte pour Haaland !

Publié le 19 décembre 2021 à 23h15 par Th.B.

Alors qu’une clause libératoire de 75M€ est fixée dans son contrat, le Borussia Dortmund espérerait se mettre d’accord avec le potentiel futur club, qui pourrait être le PSG, d’Erling Braut Haaland afin de rassembler une somme plus importante. Explications.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Erling Braut Haaland. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, le buteur norvégien du Borussia Dortmund dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ et effective à compter du prochain mercato estival. Le PSG est sur les rangs, comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, malgré la clause libératoire en question, le Borussia Dortmund n’abandonne pas l’idée de conserver Haaland comme le directeur sportif Michael Zorc l’a confié à Sky Sport. « Bien sûr, nous aimerions qu'il reste à Dortmund cet l'été. Nous ne sommes pas obligés de l'abandonner, pas pour des raisons financières non plus. Mais nous savons aussi que, sous certaines conditions, il a la possibilité de partir et nous aurons certainement des entretiens avec lui dans les semaines à venir ».

Le BvB veut renégocier les termes du transfert d’Haaland !