Mercato : «100% Parisien», il signe à l'OM

La signature d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille en septembre dernier a entrainé énormément de réactions. C’est notamment le cas du côté du Paris Saint-Germain, où l’international français de 29 ans avait commencé sa carrière avant de partir en Serie A et de rejoindre la Juventus.

C’est peut-être l’une des recrues les plus surprenantes de l’été. Libre depuis son départ de la Juventus et annoncé à Liverpool ou encore à Arsenal, Adrien Rabiot a fait le choix de rejoindre l’OM de Roberto De Zerbi. Et ça en a surpris plus d’un, puisque le milieu était surtout marqué PSG, club où il a fait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel.

Rabiot supporter de l’OM ?

Comme à chaque fois que des joueurs passent d’un rival à l’autre, de nombreuses légendes ont été racontées. Rabiot n’a pas fait exception, puisque certains ont raconté qu’il était supporter de l’OM lors de ses jeunes années. Une version toutefois mise à mal par plusieurs personnes ! « Il y a eu une espèce de storytelling que l’OM a essayé de répandre, en disant qu’il avait toujours été supporter de l’OM, qu’il aimait plus l’OM que le PSG, on sait très bien que c’est faux » a assuré le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, auprès d’Eurosport.

« Je n’ai jamais eu échos de cela, à l’époque il était Parisien et même 100% Parisien »

Coéquipier d’Adrien Rabiot lors de ses années parisiennes, Mamadou Sakho était l’invité de Jérôme Rothen ce jeudi dans Rothen s’enflamme. Et évidemment, il n’a pas pu échapper aux questions concernant ce supposé lien entre le milieu de terrain tricolore et l’OM. « Est-ce qu’il était supporter de l’OM plus jeune ? Je n’ai jamais eu échos de cela, à l’époque il était Parisien et même 100% Parisien » a tout simplement déclaré celui qui a été capitaine du PSG, au micro de RMC Sport.