Mbappé, Zidane... L'annonce qui met le feu au mercato

Présent en conférence de presse en marge du match de Ligue des champions contre Braga, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur les objectifs du Real Madrid en vue du mercato d'hiver. Et s'il n'attend rien du mois de janvier, il espère en revanche des arrivées l'été prochain. De quoi relancer les spéculations sur l'avenir de Kylian Mbappé... et de Zinedine Zidane.

Ce mardi, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse, à la veille du match opposant le Real Madrid à Braga en Ligue des champions. Et alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes dans moins de deux mois, le technicien italien a été interrogé sur ses attentes en terme de recrutement.

PSG : Il tente tout pour le transfert de Mbappé, le Real Madrid va paniquer https://t.co/NAeZMKAaF8 pic.twitter.com/ARZB506c01 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Ancelotti espère des recrues l'été prochain

« Je ne pense pas que nous ferons quoi que ce soit pendant le mercato d'hiver, les blessés reviendront pendant la seconde partie de la saison. Je ne sais pas quand, mais avant la fin de la saison. Nous n'allons rien faire cet hiver... Mais, l'été prochain, j'espère », assure Carlo Ancelotti. Une annonce qui risque de faire du bruit.

Une annonce qui impacte l'avenir de Zidane et de Mbappé?