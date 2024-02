Mbappé : Une manoeuvre surprise du PSG révélée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pu une nouvelle fois prolonger son contrat au PSG. Néanmoins, le meilleur buteur a choisi une tout autre voie : vivre son rêve de gosse au Real Madrid et ce, dès la saison prochaine. Mais le président du PSG en la personne de Nasser Al-Khelaïfi a encore tenté de l’en dissuader. Explications.

2017, 2021, 2022… Tant de rendez-vous manqués entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Au fil des années et pour des raisons bien différentes à chaque fois, celui qui est devenu le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en mars 2023 a pris la décision de passer à autre chose et donc de quitter le PSG après sept saisons passées au club parisien.

Mbappé a annoncé son départ

En 2022, et alors que le Real Madrid était prêt à l’accueillir avec un salaire historique au vu des moyens du club, à savoir 50M€ par an, Kylian Mbappé a décidé de signer une prolongation de contrat au PSG. Et au moment d’annoncer sa décision à Nasser Al-Khelaïfi de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison, le président du club parisien aurait tenté un coup.

Al-Khelaïfi a tenté le même coup qu’en 2022