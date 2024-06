Mbappé : Une anecdote dévoilée sur son transfert avorté

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé en rêvait depuis un moment, c’est désormais acté : le voilà joueur du Real Madrid. Après l’AS Monaco et le PSG, le capitaine de l’équipe de France va donc découvrir son 3ème club. Mais voilà que sa trajectoire aurait pu être différente. En effet, alors qu’il n’avait pas encore exploser en Principauté, Mbappé aurait pu rejoindre… le RB Leipzig.

Actuellement l’équipe de France, Kylian Mbappé a démarré face à l’Autriche de Ralf Rangnick. Un entraîneur que le désormais joueur du Real Madrid connaît bien et depuis plusieurs années maintenant. En effet, auparavant, l’Allemand était le directeur sportif du RB Leipzig. Et en 2015, Rangnick était sur le coup pour Mbappé, alors à l’AS Monaco.



Mbappé était proche de Leipzig

Pour Der Standard , Ralf Rangnick a raconté cette anecdote du transfert avorté de Kylian Mbappé au RB Leipzig. « J’ai rencontré les parents à plusieurs reprises. Lors de la dernière réunion, le papa Wilfried m’a dit : « D’accord, mais seulement si tu es l’entraîneur ». Je n’avais absolument pas l’intention de faire ça à l’époque », a-t-il ainsi expliqué.

