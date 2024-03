Mbappé : Un premier conflit éclate avec le Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a fait savoir, à de nombreuses reprises, qu'il souhaitait participer aux prochains Jeux Olympiques, qui aura lieu à Paris. Mais dans ce dossier, le dernier mot appartiendra à son prochain club, en l'occurrence le Real Madrid. Mais le club espagnol ne semble pas enclin à le libérer, surtout après l'Euro organisé en Allemagne.

Kylian Mbappé n'a pas attendu son départ au PSG pour dévoiler ses objectifs pour les prochains Jeux Olympiques. « Je pense que les gens ont envie que je les fasse. J’ai toujours voulu jouer les Jeux Olympiques, mais ce n’est pas moi qui décide. Si mon employeur ne veut pas, ce ne sera pas un problème » avait-il déclaré.





Le rêve de Mbappé s'éloigne

Et effectivement, le dernier mot appartiendra à son prochain club, vraisemblablement le Real Madrid. Selon les informations de L'Equipe, il serait surprenant de voir le club espagnol donner le feu vert à Mbappé, surtout après un Euro en Allemagne.

Rien ne serait encore acté