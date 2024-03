Transferts : L’OM tout proche d’un coup de légende !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste d’entraîneur de l’OM l’été dernier avant de claquer la porte quelques semaines plus tard, Marcelino avait la possibilité de conserver Alexis Sanchez pour l’aligner aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque. Mais l’entraîneur espagnol aurait refusé cette option, qui aurait pourtant pu permettre à l’OM de briller cette saison à l’OM.

Lors du dernier mercato estival, la direction de l’OM avait un grand projet en tête pour son attaque : conserver Alexis Sanchez qui sortait d’un exercice 2022-2023 très prolifique avec le club phocéen (18 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues) et l’associer à Pierre-Emerick Aubameyang, fraichement recruté en provenance de Chelsea. Mais Marcelino, qui venait d’être nommé au poste d’entraîneur de l’OM, aurait pris une décision radicale à ce sujet.

OM : Deschamps interpelle Gasset https://t.co/TE5sluUYSd pic.twitter.com/lIcJ20j2QD — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Le duo Sanchez-Aubameyang refusé par Marcelino ?

Selon les révélations de RMC Sport , le technicien espagnol aurait refusé ce tandem Aubameyang-Sanchez pour l’attaque de l’OM, et l’attaquant chilien était donc retourné à l’Inter Milan après sa prolongation de contrat avortée au Vélodrome. Marcelino, qui avait fini par démissionner subitement de l’OM fin septembre, s’est confié à ce sujet mercredi en conférence de presse en parlant de lui à la troisième personne, et refuse de confirmer clairement ces spéculations.

« Marcelino a donné son avis »