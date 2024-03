Mbappé - PSG : Deschamps fait une grosse boulette en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse, Didier Deschamps s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé qui n’a pas officiellement annoncé son départ du PSG. Mais le sélectionneur des Bleus quant à lui a évoqué le sujet en faisant comme ci tout était bouclé. Faut-il y voir une boulette du sélectionneur ?

L'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus beaucoup de doute. L'attaquant français va quitter le PSG pour le Real Madrid, mais rien n'est officiel pour le moment. Il s'agit d'un secret de Polichinelle, que vient peut-être de briser Didier Deschamps. En conférence de presse, il a effectivement parlé de Kylian Mbappé comme ci son avenir était officiellement scellé, vendant ainsi la mèche sur son futur à Paris.

JO 2024 : Le gouvernement Macron interpelle Mbappé https://t.co/mYi41Fjqbs pic.twitter.com/bipGseazy4 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard»

« Kylian a toujours occupé beaucoup de place. Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard, ça le regarde lui et ses parents. Ça amène à des conséquences pour lui aussi, mais j'ai eu le cas de joueurs qui devaient signer des contrats pendant les compétitions et j'avais dû ouvrir la porte. J'échange avec Kylian et avec tous les joueurs. Je suis amené à parler de sa situation, ce qu'il se passe ou pourrait se passer », assure le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse, avant d’évoquer la gestion de Luis Enrique avec Kylian Mbappé.

«Le rythme pour Kylian, aucun souci»