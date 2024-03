PSG: Un transfert à 200M€ pour oublier Mbappé ?

Thomas Bourseau

Lamine Yamal (16 ans) impressionne cette saison au FC Barcelone. Titulaire indéboulonnable dans l’effectif de Xavi Hernandez, l’Espagnol est annoncé du côté du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Pour autant, le club parisien aurait d’autres plans.

Kylian Mbappé se dirige vers la sortie après sept saisons passées au PSG. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien ne prolongera pas une seconde fois son contrat au Paris Saint-Germain, contrairement au printemps 2022, comme L’Equipe l’a confié courant février.

Lamine Yamal au PSG ?

Kylian Mbappé a communiqué au président Nasser Al-Khelaïfi sa volonté de ne pas rallonger son aventure au Paris Saint-Germain. Une rumeur a pris forme ces derniers jours dans la presse espagnole : le PSG s’intéresserait à Lamine Yamal, jeune ailier de 16 ans formé au FC Barcelone valorisé à 200M€. Néanmoins, ladite information a depuis été démentie en France.

Après Mbappé, le PSG a planifié sa stratégie de recrutement