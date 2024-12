Mbappé : Un coup de tonnerre se prépare au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Si les choses vont mieux désormais, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d’un meilleur début de saison au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a mis un peu de temps à s’acclimater à son nouvel environnement. L’international français a d’ailleurs failli provoquer le départ de Carlo Ancelotti. Le technicien italien semblerait d’ailleurs toujours sur la sellette chez les Merengue.

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé pensait certainement vivre un meilleur début de saison. L’attaquant de 26 ans a eu une période d’adaptation plutôt délicate. L’ancien du PSG n’évoluait pas à son véritable niveau, ce qui lui a valu quelques critiques. Les Merengue, eux, n’obtenaient pas les résultats escomptés et ont notamment traversé une période de crise.

Ancelotti encore menacé pour son avenir ?

Le Real Madrid avait ainsi envisagé le départ de Carlo Ancelotti il y a quelques semaines. Le technicien italien peinait à tirer le meilleur de Kylian Mbappé, ce qui ne plaisait pas à Florentino Pérez. Mais puisque les choses vont mieux en ce moment, le club madrilène n’y penserait plus d’après les informations de Relevo. L’hypothèse n’aurait toutefois pas été complètement écartée chez certains dirigeants.

L’idée pourrait revenir sur la table, surtout si Kylian Mbappé traverse un nouveau passage à vide. Carlo Ancelotti sait donc qu’il n’a presque plus le droit à l’erreur au Real Madrid désormais. De ce fait, la presse espagnole a récemment fait part de l’intention de l’entraîneur de 65 ans de miser sur Vinicius Jr et Rodrygo en plus de Kylian Mbappé pour régler les problèmes de la Casa Blanca en seconde partie de saison. À suivre...