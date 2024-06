Mbappé - Real Madrid : Un journaliste espagnol craque en direct !

Axel Cornic

Après des années d’attente, Kylian Mbappé a enfin annoncé sa signature au Real Madrid, qu’il rejoint donc après dix années passées en ligue 1, dont sept au Paris Saint-Germain. Ça a évidemment fait beaucoup de bruit et surtout en Espagne, où un certain Josep Pedrerol est heureux d’enfin pouvoir accueillir le Français.

Même avant son explosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé était lié au Real Madrid. En 2017 et en 2022 les Madrilènes ont d’ailleurs vécu deux grosses désillusions, mais c’est désormais terminé puisque le Français va poser ses valises dans la capitale espagnole et donc quitter la Ligue 1 et le PSG.

Le Real Madrid attend Mbappé

En Espagne, on ne parle que de ça depuis lundi soir et Mbappé s’affiche sur toutes les Unes des quotidiens sportifs. Il faudra toutefois attendre un peu avant de le voir avec le maillot du Real Madrid sur les épaules, puisque sa présentation officielle devrait se tenir après l’Euro, qui se terminera le 14 juillet prochain.

« Les rêves deviennent réalité Kylian, je suis très heureux de te voir »