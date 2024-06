A peine recruté, Mbappé va rapporter une fortune au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire va enfin pouvoir commencer. Pour les cinq prochaines années, le capitaine de l’équipe de France sera l’attaquant des Merengue. Et à Madrid, ce serait déjà la fête au vu des retombées marketing que l’arrivée de Mbappé aura au fil du temps. Les sponsors s’en frotteraient déjà les mains.

Kylian Mbappé a tranché depuis un an sur le fait de ne pas prolonger son contrat au PSG. Résultat ? Le capitaine de l’équipe de France va tenter d’aller chercher l’Euro en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Et après ? Mbappé devrait être présenté au Santiago Bernabeu à la mi-juillet. Lundi soir, le club merengue a officiellement annoncé la venue de Mbappé pour les cinq prochaines saisons.

Mbappé arrive, le Real Madrid s’enflamme

Et le Real Madrid se frotterait déjà les mains. Un dirigeant de la Casa Blanca a fait une comparaison sur les retombées économiques entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé pour L’Équipe . « Peut-être même supérieures. Car contrairement à Cristiano avec Messi, Mbappé n’a, lui pas d’égal et de concurrence en termes de popularité et au niveau de l’impact qu’il génère ».

Les sponsors s’affolent pour Mbappé au Real Madrid !