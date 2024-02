Mbappé - PSG : Voilà la solution pour le remplacer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le cas Kylian Mbappé fait déjà couler beaucoup d’encre puisque l’attaquant tricolore semble bien parti pour quitter le PSG au terme de son contrat l’été prochain. Difficile de savoir qui sera recruté pour le remplacer, et l’ancien international anglais Clive Allen donne une solution très simple au PSG pour se reconstruire sans Mbappé.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain et devrait, sauf énorme rebondissement, prendre la direction du Real Madrid. La direction parisienne devra alors sérieusement se pencher sur sa succession et voir qui prendra la place de Mbappé en attaque, et chacun a son point de vue sur la question.

PSG : Une annonce secrète dans le feuilleton Mbappé ? https://t.co/hRMjS277ad pic.twitter.com/QYZxwPxT5F — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« Le club est habitué »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , l’ancien international anglais Clive Allen livre son point de vue sur ce feuilleton Mbappé au PSG : « Se pose la question du transfert potentiel de Mbappé. Je ne pense pas que le feuilleton médiatique sur ce sujet perturbera le club, qui est habitué à gérer ça. Et je ne suis pas certain non plus, d’ailleurs, qu’à long terme le départ de ce joueur, aussi talentueux soit-il, pénalise le PSG », estime Allen.

« Il faut considérer l’intérêt de l’équipe »