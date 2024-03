Mbappé - PSG : Une réponse du Real Madrid arrive !

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé n'est pas encore connu. Le joueur du PSG aurait annoncé à Nasser al-Khelaïfi sa décision de quitter le club à la fin de son contrat, en juin prochain. Le Real Madrid est en pole position pour l'accueillir même si rien n'a encore été officialisé. Interrogé sur le sujet, l'influent milieu des Merengue, Toni Kroos, n'en sait visiblement pas plus.

Le feuilleton concernant Kylian Mbappé va continuer quelques semaines. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG a indiqué que son avenir serait réglé avant le début de l'Euro, qui commencera le 14 juin prochain. Le printemps 2024 va donc être décisif pour Mbappé et pour le Real Madrid.

Mbappé n'a pas encore annoncé sa décision

En conférence de presse vendredi dernier, Kylian Mbappé a évidemment été interrogé sur son avenir et sa décision de quitter le PSG. L'attaquant parisien a habilement botté en touche : « J’ai rien annoncé parce que j’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurais quelque chose, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l’ai pas fait, c’est que j’ai rien à annoncer. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je pense que je ne me suis jamais caché, j’ai jamais eu peur. Si j’ai quelque chose à dire je viendrai et je le dirai et très facilement parce que c’est pas quelque chose de grave. C’est juste que je n’ai rien à annoncer en fait. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à vous annoncer. »

«Mbappé ? Si lui ne connaît pas son avenir, comment le saurai-je ?»