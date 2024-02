Mbappé - PSG : Un accord enfin trouvé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait claquer la porte du Parc des Princes cet été. Alors que le Real Madrid aurait formulé une offre à la star parisienne au début du mois de janvier, un accord aurait été trouvé entre les deux parties.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé va partir après sept saisons de bons et loyaux services. D'après les dernières informations de RMC Sport , le numéro 7 parisien a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait prendre le large à l'issue de son contrat le 30 juin. Ce qui devrait profiter au Real Madrid.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/vQAII8UzmE pic.twitter.com/sLqDrDj5yu — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Le Real Madrid a dégainé pour Mbappé

Emballé par l'idée de recruter Kylian Mbappé (25 ans) pour 0€, le Real Madrid aurait formulé une offre au début du mois de janvier d'après The Athletic . Une offensive n'ayant pas convaincu certains membres influents du clan du joueur. Malgré tout, le Real Madrid aurait peut-être déjà trouvé un accord avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid affiche sa confiance en interne