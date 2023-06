Mbappé - PSG : Surprise, il confirme son départ en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire les informations de PSG Community, les dés seraient jetés dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans devrait s'engager dans les prochains jours avec le Real Madrid contre un chèque de 250M€ si l'on en croit cette source. L'un des auteurs de cet article s'est prononcé sur son avenir et a confirmé ses propos.

« Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, encore plus au PSG » avait récemment confié Kylian Mbappé, confirmant son envie de poursuivre son aventure au PSG. Mais justement, le club parisien ne souhaite pas le conserver la saison prochaine, surtout si le joueur refuse de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025.





Mbappé - PSG : Un mensonge à 300M€ est dévoilé ! https://t.co/yROP7YqXnN pic.twitter.com/YstJJ8AOKH — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Le transfert de Mbappé annoncé par un média parisien

Pour l'heure, rien ne serait fait dans ce dossier. Mais il y a quelques jours, un compte PSG Community a lâché une véritable bombe en annonçant le départ de Kylian Mbappé. Selon cette source, le champion du monde 1998 aurait signé au Real Madrid. Un deal bouclé directement par l'émir du Qatar pour 250M€. En Espagne, cette information a, très vite, été démentie. Mais l'un des auteurs de cet article, Miloud Kotby, a confirmé ses informations.

« On maintient ce que l'on a dit »