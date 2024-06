Mbappé - PSG : Le coup de maître du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid tient déjà certainement LE gros coup du mercato. Le club madrilène a mis la main sur Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Le capitaine de l'équipe de France débarquera dans la capitale espagnole après l'Euro 2024. Les dirigeants merengue estiment d'ailleurs avoir réalisé un coup de maître avec la star de 25 ans.

Le Real Madrid a déjà bouclé ce que certains annoncent comme LE gros coup du mercato. Le club madrilène a réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé après sept ans d’attente. La star de 25 ans, en fin de contrat avec le PSG, débarquera libre dans la capitale espagnole après l’Euro 2024. La Maison-Blanche se frotte d’ailleurs les mains après un tel coup.

Mercato : Mbappé a choisi le prochain transfert du Real Madrid https://t.co/hnvQj0B6np pic.twitter.com/nREbN4Y1YO — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Le Real Madrid jubile pour Mbappé...

Comme le rapporte MARCA , le Real Madrid estime avoir réalisé un coup de maître en arrachant Kylian Mbappé au PSG. Le club de la capitale est l’un des plus influents en Europe, et les Merengue ont réussi à prendre ce que certains considèrent comme le meilleur joueur du monde aux Parisiens. Les dirigeants madrilènes se féliciteraient ainsi d’avoir réalisé un tel coup pour 0€.

... qui veut marcher dans les pas de Cristiano Ronaldo

Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé saura s’adapter rapidement à son nouveau club. Et il faudra surtout que le capitaine de l’équipe de France se montre rapidement à la hauteur. Par exemple, Eden Hazard n’avait jamais réussi à se montrer sous son meilleur jour au Real Madrid. À voir si l’international français évitera les pièges pour s’imposer et suivre les pas d’un certain Cristiano Ronaldo.