Mbappé - PSG : Il annonce que le Real Madrid s’est fait avoir

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé déclenchait une véritable guerre au PSG au sujet de son avenir. Mais depuis, les choses se sont calmées et l'international français serait même désormais ouvert à une prolongation dans la capitale. En Espagne, on estime que le Real Madrid s'est encore fait avoir dans ce dossier.

Pendant plusieurs semaines, c’était la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Alors que la star de 24 ans voulait rester jusqu’à la fin de son contrat sans prolonger pour autant, le club de la capitale faisait tout son possible pour le pousser vers la sortie. La direction parisienne utilisait plusieurs moyens de pression, mettant notamment l’international français à l’écart du reste du groupe, pour y parvenir.

PSG : Mbappé refuse un transfert historique, la raison est dévoilée https://t.co/HJfQAUDeDo pic.twitter.com/LHlDWq50Ug — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Mbappé ouvert à une prolongation au PSG ?

Mais ces derniers jours, les deux parties semblent avancer vers une réconciliation. Kylian Mbappé est sorti du loft et a été réintégré avec le reste du groupe. Le capitaine des Bleus ne serait d’ailleurs plus autant fermé qu’avant à l’idée d’une prolongation au PSG. De son côté, le Real Madrid suit évidemment tout cela de très près.

Le Real Madrid s'est peut-être encore fait berner